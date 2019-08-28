РИАМО - 28 авг. Пьяная женщина напала с ножом на своего сожителя в доме в Сергиевом Посаде, мужчину госпитализировали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«27 августа в 08:26 из своего дома на улице Пушкарской в Сергиевом Посаде бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1948 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлена и доставлена в УМВД сожительница пострадавшего 1949 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении пожилой женщины избрана мера пресечения – подписка о невыезде.