РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 авг. Подольский «Водоканал» приступил к демонтажу очистных сооружений в поселке Быково, канализационные стоки «перекинули» на городские очистные сооружения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

МУП «Водоканал» Подольска продолжает работу по программе реконструкции и модернизации водоснабжения и водоотведения в округе. На балансе предприятия стоит и обслуживается в круглосуточном режиме 71 канализационно-насосная станция (КНС). В текущем году предприятие произвело реконструкцию и строительство канализационно-насосных станций в поселке МИС, поселке Романцево и поселке Быково.

«В августе начались работы по демонтажу очистных сооружений в поселке Быково. Поскольку «Водоканал» построил здесь канализационно-насосную станцию, коллектор протяженностью 4,5 километра, появилась возможность «завести» канализационные стоки на городские очистные сооружения и таким образом ликвидировать источники загрязнения реки Пахры. Планируем, что в следующем году очередь дойдет до очистных сооружений микрорайона Климовск. В итоге в Подольске останутся реконструированные очистные сооружения города, новые очистные сооружения в деревне Федюково и капитально отремонтированные очистные в деревне Булатово», – сказал директор МУП «Водоканал» Подольска Михаил Семин.

Строительство новых современных канализационно-насосных систем (КНС) и демонтаж ветхих очистных сооружений в городском округе проводится еще и в рамках национальной программы оздоровления реки Волги. Программа подразумевает очистку всех ее притоков: река Пахра впадает в Москву-реку, та впадает в реку Оку, а Ока – в Волгу. Поэтому проводимые предприятием работы важны для экологии как городского округа, так для экологии Подмосковья и России. Впереди работа по строительству современной КНС на очистных сооружениях Климовска, которые тоже планируется демонтировать.