РИАМО - 28 авг. Московским областным УФАС России вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица банка ВТБ (ПАО) на сумму 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении законодательства РФ о рекламе в отношении ВТБ. Банк распространял СМС-рекламу без указания всех существенных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа), определяемую в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» для заемщика и влияющие на нее, а также наименования лица, оказывающего финансовые услуги.

«Московское областное УФАС России признало банк ВТБ (ПАО) нарушившим часть 7 статьи 5, часть 1 и 3 статьи 28 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», - говорится в сообщении

Также ведомство приняло решение о передаче материалов дела для привлечения банка и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 6 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.