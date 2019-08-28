РИАМО - 28 авг. В июле 2019 года в столице оборот розничной торговли составил 100,3% к аналогичному периоду 2018 года, более чем на 90% оборот сформировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, говорится в документе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«Оборот розничной торговли в июле 2019 года составил 397,6 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,3% к соответствующему периоду предыдущего года», – говорится в документе.

В июле оборот розничной торговли на 91,2% сформировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, ведущими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 8,8% (в июле 2018 года – соответственно 91% и 9%).

В январе-июле в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 54,7%, непродовольственных товаров – 45,3% (в январе-июле 2018 года – 54% и 46% соответственно).