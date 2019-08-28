РИАМО - 28 авг. Реконструкцию ГЭС-2, где создадут полноценный музейно-образовательного комплекс площадью около 41 тысячи квадратных метров, планируется завершить в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Реставрация исторической ГЭС-2 идет полным ходом. Уже в следующем году планируется завершить строительные работы и приступить к созданию нового культурного пространства – Центра современного искусства. Вместе с реставрацией ГЭС-2 будет проведена реконструкция пешеходного Патриаршего моста и создан спуск к воде на Болотной набережной», – отметил Собянин.

Концепцию реставрации ГЭС разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop. Руководил процессом создания концепции сам руководитель мастерской, итальянский архитектор Ренцо Пиано, который также выступил автором центра Помпиду в Париже.

Новый комплекс в Москве будет состоять из четырех наземных и двух подземных этажей. Здесь будет арт-центр с выставочными залами, библиотека, книжный магазин, кафе и концертный зал на 420 мест.

«Часть бывшей электростанции под названием «Своды» будет отведена под творческие мастерские – центр художественного производства. В здании площадью 2 тысячи квадратных метров со сводчатыми потолками в 2 этажа (один – на уровне земли, другой – подземный) когда-то располагался цех водочного завода Смирнова», – говорится в сообщении.

Центром композиции будет здание ГЭС-2 площадью 19 тысяч квадратных метров. Также комплекс будет иметь хранилище, где также разместят и реставрационные мастерские.

Ожидается, что пропускная способность нового музейно-образовательного комплекса составит порядка 750 тысяч человек в год. При этом с его открытием будет создано около 500 новых рабочих мест. В рамках реконструкции ГЭС также обустроят пешеходную зону от Храма Христа Спасителя до Якиманской набережной, а также проведут комплексное благоустройство прилегающей территории.

Сейчас на ГЭС-2 активно ведутся общестроительные работы – устройство кровли, монтаж внутренних инженерных систем.