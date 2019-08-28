РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 авг. Подольский роддом 29 августа разыграет среди будущих матерей сертификат на пребывание в палате повышенной комфортности, розыгрыш будет проведен в рамках Дня открытых дверей, сообщается в группе «Подольский роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 29 августа, Подольский роддом ждет у себя в гостях на Дне открытых дверей. Конференц-зал, вход административный, первый от шлагбаума со стороны больницы, начало в 14:00. На встрече состоится розыгрыш палат повышенной комфортности. Ранее 24 августа уже был разыгран первый сертификат на такую палату», – говорится в сообщении.

В ходе встречи роженицам расскажут обо всех отделениях, познакомят с докторами, покажут, как выглядят палаты. Врачи ответят про роды, доул, беременность, вертикальные роды, прививки, сохранение беременности, скрининг, гинекологию и многое другое.