РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. В микрорайоне Климовск Подольска гендиректор управляющей компании МУП «СЕЗ» Александр Громов предложил нарисовать подвиги горожан во время Великой Отечественной войны на зданиях теплопунктов, данные мероприятия планируется приурочить к 75-летию Победы, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Генеральный директор управляющей компании МУП «СЕЗ» Александр Громов встретился с трудовым коллективом Дома культуры «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск. В ходе встречи он обратился с предложением запечатлеть в рисунках на стенах теплопунктов подвиг климовчан в годы Великой Отечественной войны к 75-летию Победы, под наблюдением сотрудников управляющей компании», – говорится в сообщении.

Также на встрече обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, которые решает управляющая организация в многоквартирных домах.