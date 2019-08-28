РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 авг. Команда Подольского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» в среду победила в первенстве по спасательному спорту, соревнования проводились в горокруге на стадионе «Пламя», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду на стадионе «Пламя» в Подольске прошли соревнования по спасательному спорту, в которых приняли участие свыше 20 команд. Участникам предстояло пройти два этапа: 100-метровую полосу препятствий и эстафету.

«Сегодня в Подольске проходят очередные соревнования по спасательному спорту. В них приняли участие свыше 120 человек, а в одной из команд участвовала и девушка. Отмечу, что в лидерах с самого первого этапа была сборная команда Подольского территориального управления, которая сохраняла лидирующие позиции до самого конца», – сказал начальник управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Прудников.

По итогам всех этапов в первенстве по спасательному спорту сборная команда Подольского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» заняла первое место, на втором месте команда Балашихинского теруправления, а на третьем – сборная Ногинского теруправления. В «Эстафете спасателей» победила команда из Ногинска, на втором месте – сборная Подольского теруправления, а на третьем – Балашихинского ТУ.

Также в 100-метровой полосе препятствий победил участник из Подольского теруправления – Иван Лакунов, на втором месте также подольский спортсмен – Владислав Пронин, а на третьем – Виктор Ходателев.

Победители и призеры получили кубки, грамоты и почетные призы. Также победителей ждет премия в размере 10 тысяч рублей, серебряных призеров – в размере 7 тысяч рублей, а бронзовых – в размере 5 тысяч рублей.