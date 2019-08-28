РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 авг. Студент МЦК – Техникума имени Сергея Королева завоевал «Медальон за профессионализм» на 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Чемпионат проходил с 22 по 27 августа в Казани. За медали в 56 компетенциях боролись 1 354 молодых профессионала из 63 стран и регионов России.

«Королевский студент Михаил Гусынин выступал в соревновательном блоке Future Skills Junior в компетенции «Сантехника и отопление», – говорится в сообщении.

По итогам соревнований его наградили «Медальоном за профессионализм».