РИАМО - 28 авг. В социальной сети «Однокласснки» запустили онлайн-игру, приуроченную к 872-летию Москвы, в рамках которой популярные артисты прочтут стихи о столице, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Среди чтецов будут Николай Фоменко, Евгения Добровольская, Николай Дроздов, Маргарита Митрофанова, Ольга Кабо, вокалист Animal ДжаZ Александр Красовицкий, DJ Грув, Константин Шелягин, Зара, Доминик Джокер и многие другие знаменитости.

«Пользователям ОК нужно ответить на 10 вопросов, после каждого они увидят открытку со звездами <…> Разобравшись с десятью вопросами, пользователь получит бейдж на фотографию профиля с одним из четырех оригинальных «титулов». Всего в игре собран 21 вопрос, которые меняются от квеста к квесту, поэтому игру можно пройти несколько раз», - говорится в сообщении.

Артисты прочтут известные произведения, посвященные Москве, — стихи российских классиков Пушкина, Лермонтова, Цветаевой и Окуджавы, а также лирические композиций музыкальных групп «Несчастный случай», «Браво», «Моральный кодекс». Не обойдется и без песен из всеми любимых кинофильмов, в которых также поется о столице.

Игра призвана помочь пользователям соцсети узнать Москву получше, повстречав любимых артистов. Принять участие в квесте можно по ссылке.