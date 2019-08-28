РИАМО - 28 авг. В подмосковном Жуковском задержан 16-летний подросток, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности 12-летней девочки, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, подросток заманил несовершеннолетнюю в подъезд одного из домов, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого с места происшествия он скрылся. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

«В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в отдел Раменского ГСУ СКР для проведения с ним ряда следственных действий. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения», – говорится в сообщении.