РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. МУП «Водоканал» Подольска завершил реконструкцию канализационно-насосной станции в поселке Романцево, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Канализационно-насосная станция «Романцево» находится в самом центре одноименного поселка микрорайона Лаговский. Эта КНС узловая, на нее поступают стоки из деревни Матвеевское и поселка Радиоцентра. Также это одна из самых глубоких насосных станций во всем Подольске, ее глубина составляет 8 метров. Теперь КНС служит украшением поселка, хотя совсем недавно ее внешний вид вызывал немало нареканий. Реконструкция проводилась с весны 2019 года, сегодня она полностью завершена», – говорится в сообщении.

По словам начальника службы эксплуатации канализационных насосных станций и ремонта оборудования очистных сооружений МУП «Водоканал» города Подольска Николая Шевченко, руководство Водоканала приняло решение о замене внутренней отделки станции, а внешний дизайн выбрали в соответствии с ее расположением, чтобы задние гармонично вписалось в архитектуру поселка Романцево.

«Специалисты участка капремонта предприятия под руководством начальника участка Владислава Ковалькова приложили немало усилий для претворения в жизнь разработанного проекта. Также здесь была проведена замена насосного оборудования, установлены автоматическая и телемеханическая системы, которые позволяют следить за работой КНС дистанционно», – добавил Шевченко.

Насосы на новой КНС включаются автоматически, любая аварийная ситуация сразу фиксируется диспетчером, устраняется авария в течение полутора часов. В рамках благоустройства прилегающей территории обустроена подъездная дорога к станции, посеяна газонная трава.