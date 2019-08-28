РИАМО - 28 авг. Главу столичного муниципального района Красносельский, оппозиционера Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника в Москве, где он отбывал четвертый административный арест.

«И снова на выходе из спецприемника я задержан сотрудниками полиции. Видимо, будет пятый подряд административный арест», – написал Яшин в своем Twitter-аккаунте.

До этого политика уже арестовывали четыре раза на 10 суток за призывы к участию в несогласованной акции и за организацию митинга.

Яшин выдвигался в Мосгордуму по 43 избирательному округу. ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом 9 августа окончательно.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 230 кандидата. Части кандидатов отказали в регистрации из-за признания подписей избирателей в их поддержку недействительными. Выборы пройдут 8 сентября.