РИАМО - 28 авг. Почти 1,5 миллиона роз разных расцветок проданы тепличным комплексом «Подосинки» в магазины Подмосковья и других регионов России, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«В преддверии праздника почти полтора миллиона роз уже проданы в магазины Подмосковья и других регионов. Совсем скоро белые, розовые и желтые «королевы цветов» украсят букеты школьников», – говорится в сообщении.

Дмитровское предприятие построено по новейшей технологии совместно с голландскими компаниями. Комплекс отличается полностью автоматизированным процессом регулирования микроклимата внутри теплиц, что позволяет круглогодично выращивать 25 элитных сортов.

Всего к началу учебного года тепличные комплексы Московской области поставят в магазины порядка 3 миллионов штук цветов. Самой большой популярностью пользуются розы и хризантемы.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина, несмотря на то, что 1 сентября во многих школах проходит без букетов и деньги перечисляются в благотворительные фонды, спрос на цветы в преддверии праздника не падает.