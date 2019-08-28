РИАМО - 28 авг. На ледовой арене конькобежного центра «Коломна» с 13 по 15 сентября состоятся международные соревнования по шорт-треку Russian Short Track Open Cup 2019, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В программе первенства заявлены забеги на 500, 1 тысячу и 1,5 тысячи метров, а также смешанная и эстафеты на 3 тысячи и 5 тысяч метров. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из России и зарубежных стран.

«Помимо представителей 14 российских регионов, за награды турнира будут бороться спортсмены из Нидерландов, Южной Кореи, Бельгии, Казахстана, Израиля, Латвии и других стран. В составе российской сборной примут участие сильнейшие спортсмены, в том числе шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан», – отмечается в материале.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, конькобежный центр в Коломне отвечает всем самым современным требованиям¸ поэтому на его базе регулярно проходят соревнования от региональных до международных.

«Этот объект сделал Коломну одним из центров развития конькобежного спорта и шорт-трека в России. Нет сомнений, что предстоящий Открытый кубок России по шорт-треку будет проведен на высшем уровне, а градус соревнований будет зашкаливать как на чемпионатах мира. Мы будем рады видеть зарубежных лидеров этого вида спорта на нашем льду и желаем удачи российским спортсменам», – добавил министр.