РИАМО - 28 авг. В Москве росгвардейцы оперативно нашли пропавшего в районе Саратовской улицы семилетнего мальчика, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по столице.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в дежурную часть вневедомственной охраны, после чего информацию о нем тут же передали всем автоэкипажам Юго-Восточного административного округа Москвы.

«Мать отпустила ребенка погулять на детскую площадку. Спустя некоторое время, когда она не обнаружила своего сына, забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

Спустя час после начала поисков сотрудники ведомства уже нашли пропавшего малыша. Он играл с другими детьми на площадке в одном из дворов на Жигулевской улице. Росгвардейцы передали малыша его маме.