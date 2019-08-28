РИАМО - 28 авг. В Подмосковье с начала 2019 года в кабинеты отказа от курения обратились более 7,6 тысячи человек, из них порядка 4,8 тысячи пациентов — мужчины, а порядка 2,8 тысячи — женщины, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Курение - одна из самых вредных привычек современности, провоцирующая опасные заболевания — болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и онкологию. Важно бороться с пагубной зависимостью. В помощь тем, кто решил взяться за свое здоровье и распрощаться с табачной зависимостью, работают кабинеты по отказу от курения», - сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что также жители Подмосковья могут обратиться в центры здоровья. Специалисты готовы оказать бесплатную психологическую помощь, дать рекомендации и назначить лечение.

Кабинеты по отказу от курения работают при поликлиниках или центрах здоровья в медицинских организациях Московской области. На данный момент в Подмосковье функционируют 62 кабинета отказа от курения.