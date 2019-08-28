РИАМО - 28 авг. Индекс промышленного производства за семь месяцев 2019 года составил 106,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, так, индекс обрабатывающих производств в январе-июле 2019-го составил 109,6%, говорится в документе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«Индекс промышленного производства в январе-июле 2019 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составил 106,5%, в июле 2019 года, по сравнению с июлем 2018 года, – 91,7%, по сравнению с июнем 2019 года – 93,9%», — говорится в документе.

Индекс обрабатывающих производств в июле составил 95,2%, по сравнению с июлем прошлого года. За январь-июль 2019-го этот показатель составил 109,6%. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха индекс производства в июле составил 110,8%, за 7 месяцев – 103,8%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений: в июле – 67,3%, за семь месяцев – 91,5%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере добычи полезных ископаемых в июле составил более 167,8 миллиарда рублей, что составляет 94,1% в сравнении с июлем 2018-го. За 7 месяцев этот показатель составил 1,2 триллиона рублей – это 104%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот же показатель в сфере обрабатывающих производств в июле составил 457,4 миллиарда рублей (98,6%), в январе – июле – 3,05 триллиона рублей (91,6%). В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха: в июле – 43,7 миллиарда рублей (100,5%), в январе – июле – 418,9 миллиарда рублей (97,9%). В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений: в июле – 11,065 миллиарда рублей (85,3%), в январе – июле – 76,9 миллиарда рублей (105,8%).

Показатель производства отдельных видов лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек), составил за семь месяцев 8,398 миллиарда рублей, это 101% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, в январе-июле 2019 года было произведено 22,5 миллиона упаковок препаратов для лечения нервной системы, что составляет 100,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель производства отдельных видов мебели (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек), составил за семь месяцев 1,171 миллиарда рублей – это 63,3% к январю-июлю 2018 года.