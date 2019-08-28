РИАМО - 28 авг. Цены на товары и услуги в столице в июле выросли на 0,2%, по сравнению с июнем, стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по городу в конце июля составила 5,3 тысячи рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«Индекс потребительских цен в июле 2019 года, по отношению к предыдущему месяцу, составил 100,2%, в том числе на продовольственные товары – 99,6%, непродовольственные товары – 100,2%, услуги – 100,7%», — говорится в документе.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного или сезонного характера, в июле 2019 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,2%, с начала года – 102,5% (в июле 2018 года – 100,2%, с начала года – 101,8%).

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем в июле 2019 года составила 23,13 тысячи рублей в расчете на одного человека и за месяц увеличилась на 0,2%, с начала года – на 3,9% (в июле 2018 года – на 0,5%, с начала года – на 3%).

В июле 2019 года цены на продовольственные товары снизились на 0,4%, с начала года выросли на 3,7% (в июле 2018 года снизились на 0,5%, с начала года выросли на 2,9%).

«Стоимость минимального набора продуктов питания, условно отражающая межрегиональную дифференциацию уровня потребительских цен на основные продукты питания, в среднем по Москве в конце июля 2019 года составила 5,3 тысячи рублей в расчете на месяц и уменьшилась на 1,3%, с начала года увеличилась на 9% (в июле 2018 года уменьшилась на 0,6%, с начала года увеличилась на 9,5%)», — добавляется в документе.

Цены на непродовольственные товары в июле 2019 года выросли на 0,2%, с начала года – на 2,4% (в июле 2018 года – на 0,1%, с начала года – на 2,7%).

Цены и тарифы на услуги в июле 2019 года выросли на 0,7%, с начала года – на 2,8% (в июле 2018 года – на 1%, с начала года – 2,5%).

«Индекс цен производителей промышленных товаров в июле 2019 года относительно июня 2019 года составил 99,6%, в том числе индекс цен на продукцию обрабатывающих производств – 99,3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 100,6%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 106,6%», — отмечается в документе.

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в июле 2019 года, по сравнению с июнем 2019 года, составил 105,2%.