РИАМО - 28 авг. Санитарный вертолет эвакуировал с места ДТП в Южном административном округе Москвы одного пострадавшего, всего в аварии пострадали три человека, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения пострадавших на Варшавское шоссе, 59. По словам очевидцев, там произошло ДТП, столкнулось три автомобиля, некоторые пострадавшие оказались заблокированы. Один пострадавший был эвакуирован с места аварии санитарным вертолетом в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада.