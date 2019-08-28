РИАМО – 28 авг. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что рост цен на жилье, попавшее в программу реновации, был ожидаемым, по данным ЦИАН, цены выросли за год на 10%, сообщает РИА Новости.

«Рост цен на квартиры в домах, вошедших или построенных по программе реновации, был ожидаем. Недвижимость в уже построенных стартовых домах москвичи пытаются продать в среднем на 16% дороже рыночной цены. Для нас это ожидаемый эффект. Москвичи – люди образованные, прагматичные, хорошо умеют считать и прекрасно видят свою выгоду», - сказал Хуснуллин.

Хуснуллин также подчеркнул, что рост цен на жилье в новых домах стал хорошим ответом для тех, кто сомневался в экономической целесообразности реновации в Москве. Кроме того, он назвал этот процесс закономерным, а также заметил, что сейчас также на фоне улучшения городской среды прогнозируется капитализация жилья и в тех домах, которые не вошли в программу, но находятся в тех же районах.

Ранее онлайн-сервис по покупке и аренде недвижимости ЦИАН представил данные, согласно которым за год цены на недвижимость, попавшую в программу реновации, выросли на 10%.

Программа реновации жилья реализуется в столице с 1 августа 2017 года. В настоящее время в нее включены 5173 дома, адресный список состоит из 338 стартовых площадок. Всего в рамках ее реализации предусмотрено расселение свыше 350 тысяч квартир.