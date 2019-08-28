РИАМО – 28 авг. Страховой дом «ВСК» завершил первую фазу создания системы автоматического принятия решений на основе SAS Real-Time Decision Manager, система предназначена для повышения точности и управляемости предстраховой проверки розничных видов страхования, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Проанализировав имеющиеся бизнес-процессы по андеррайтингу розничных видов, компания «ВСК» одной из первых на российском страховом рынке приняла стратегическое решение инвестировать в создание единой системы принятия решений для оптимизации предстраховых проверок.

«Целью создания системы стала централизация настройки и исполнения андеррайтинговых стратегий сегментации и тарификации, а также повышение скорости внесения изменений в эти стратегии, что, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на повышение рентабельности бизнеса», - говорится в материале.

Для сокращения сроков получения финансового результата от внедрения проекта построения центральной системы принятия решений на основе ПО SAS было решено разбить проект на бизнес-фазы. При этом целью первой фазы стала технологически сложная централизация предстраховых проверок в автостраховании.

Такая цель была выбрана неслучайно – ее достижение послужило бы своего рода гарантией работоспособности и сроков развертывания системы для остальных видов страхования, включая процессы урегулирования. В итоге первая фаза проекта успешно завершилась в начале августа, и на ней в процессе выполнения нескольких этапов работ был заложен фундамент для масштабирования системы на весь бизнес компании.

Наиболее сложные работы в рамках первой фазы внедрения заняли 4 месяца. Пилотный проект показал положительные результаты, необходимые для принятия решения о полномасштабном применении системы в крупнейших регионах присутствия ВСК в РФ.

«Безусловно страховые компании сфокусированы на борьбе за долю рынка и маржинальность бизнеса. Однако на пути решения этих задач есть препятствия. Во-первых, это погрешность оценки рисков по заявкам на договоры, часто выполняемой на основе простых бизнес-правил. Во-вторых, это разрозненная, часто «зашитая» в виде кода во фронтах логика принятия решений на предстраховой проверке», - отметил руководитель направления бизнес-решений для страхового сектора SAS Россия / СНГ Степан Ванин.

Он добавил, что сложность изменения такой логики не позволяет компаниям быстро реагировать на действия конкурентов или оперативно запускать продажи страховых продуктов, адаптированных под потребности клиентов и партнеров.

По словам Ванина, чтобы ответить на оба вызова и увеличить маржинальность, крупнейшие российские страховщики приступили к созданию центральных систем принятия решений для предстраховых проверок.

«Мы рады, что компания «ВСК» одной из первых на рынке начала создание системы такого рода и выбрала для этого решение SAS Real-Time Decision Manager. Без сомнения, остальным игрокам страхового рынка придется догонять пионеров инноваций», - подчеркнул Ванин.

Вице-президент, руководитель центра управления страховым портфелем ВСК Василий Бусаров рассказал, что реализованный проект позволяет оперативно менять стратегии андеррайтинга практически без участия блока IT и повышает конкурентоспособность и скорость реакции на изменение внешних условий.

«Это должно позитивно отразиться на рентабельности бизнеса компании. Эффекты усилятся после внедрения в RTDM андеррайтинговых стратегий по всем массовым видам страхования, а также подключения новых источников данных и рисковых моделей», – подытожил Бусаров.