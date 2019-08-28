РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 авг. В Ледовом дворце «Арена Балашиха» 31 августа открывается сезон массовых катаний, сообщается на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Отличная новость! Сезон массовых катаний начинается! В субботу, 31 августа, с 19:00 до 21:00 состоится открытие массового катания на большой арене. Стоимость билета 350 рублей за 2 часа. Дети до 7 лет могут покататься бесплатно. Ждем в выходные всех любителей покататься на коньках», – говорится в сообщении.

По словам организаторов, 31 августа и 1 сентября с 18:00 до 19:00 объявлен добрым часом для льготных категорий. Подробную информацию о льготных категориях можно прочитать на сайте icebal.ru.

Билеты можно приобрести в кассах «Арена Балашиха» перед началом сеансов по адресу: улица Парковая, дом 2.