Осень 2019 для модников обещает быть яркой. В тренде – монохромный розовый, яркие французские береты, красно-черная клетка и агрессивный леопард из 90-х. Из аксессуаров вернутся в моду массивные цепи из той же эпохи, которые можно носить как на шее, так и на талии. Самые отчаянные модницы смогут примерить на себя грубоватые пальто с мужского плеча. Обозреватель РИАМО изучила новые коллекции и узнала, что будет модно осенью 2019.

Цвет Барби

Любимый цвет Барби – розовый – не покидает гардеробы модниц уже несколько сезонов подряд. Осенью 2019 дизайнеры снова раскрасили свои коллекции в оттенки розового – от пыльного до фуксии. Главное – аутфит должен быть монохромным. Обратить внимание стоит на брючные костюмы, как у I am studio, Zara и пр. Если планируете носить розовое пальто или платье, то сочетать его стоит с такими сапогами или ботильонами.

Брюки в пол

Широкие брюки-палаццо в пол, которые вот уже несколько сезонов демонстрирует Виктория Бэкхем, осенью 2019 станут абсолютным must have. Самые модные в этом сезоне модели, которые полностью скрывают ноги, поэтому надевать их стоит в сухую погоду. Невысоким девушкам стоит обратить внимание на брюки со стрелками, которые визуально удлинят ноги. Носить их можно, как на бедрах, так и на талии – с объемными свитерами, водолазкой и блейзером. Найти такие брюки можно как в коллекциях российских дизайнеров (I am studio, 12storeez), так и в масс-маркетах (Zara, Mango, H&M, Cos).

Тренч с клетчатыми вставками

Классический бежевый тренч, который москвичи носили и летом, осенью останется в гардеробах модниц. Если у вас его еще нет, то обратить внимание стоит на модели длиной миди с клетчатыми вставками. Найти такой можно как у люкса (Burberry, Gucci и пр.), так и у демократичных брендов (Tommy Hilfiger, Asos и пр.). Кстати, много моделей осталось на распродаже.

Французские береты

Главный символ парижского шика – яркий берет, который носят и кинозвезды, и художники, и все поклонники французского стиля – в этом сезоне представили Michael Kors, Saint Laurent, Gucci, Emporio Armani и другие люксовые бренды. Найти аксессуар можно и в сундуке бабушки, и в масс-маркете (Zara, Mango, H&M, Asos).

Приталенный жакет

Костюм с мужского плеча осенью 2019 по-прежнему в тренде. Самыми модными будут приталенные смокинги, блейзеры с объемными рукавами и поясом на талии, или объемные жакеты, повязанные ремнем. Если у вас есть уже объемный жакет, то сделать его ультрамодным поможет ремень. Приталенный жакет или жакет с поясом можно найти у российских марок (2mood, I am studio, Soeasy Moscow) и в масс-маркетах (Zara, Mango).

Красно-черная клетка

Клетка от классической «шотландки» до «гусиной лапки» продолжает завоевывать сердца модников. Культовый твидовый жакет в духе Коко Шанель в показах осень-зима 2019 не раз мелькал на подиумах. Если не можете определиться, какую клетку выбрать, то обратите внимание на красно-черную, как у Christian Dior. Кстати, вклетку могут быть не только жакеты и пальто, но и платья, рубашки, брюки.

Вычурный леопард

Леопардовый принт из 90-х, к которому модницы относились неоднозначно, в 2019 году перестал вызывать вопросы. Искусственные шубы под леопарда, пальто и бомберы леопардовой расцветки уже есть у многих. Этой осенью леопард станет еще более дерзким, фриковым. Вариант для самых смелых – облачиться в леопардовый тотал лук. Из животных принтов также по-прежнему в тренде зебра и питон.

Кожаный тотал лук

Еще один смелый тренд осени 2019 – кожаный тотал лук, который мелькал на подиуме у Max Mara, Roberto Cavalli и других люксовых брендов. Модницам стоит обратить внимание на кожаные комбинезоны в черном цвете, кожаные пиджаки и брюки. Для тех, кто не готов полностью облачаться в кожу – можно носить широкие кожаные ремни, платья и юбки. Найти такие можно не только у люкса, но и в масс-маркете.

Ультра-мини

Осенью не время отказываться от коротких платьев и мини-юбок, тем более, в этом сезоне ультра-мини, как у моделей 90-х, абсолютный must have. Это может быть блейзер, юбка-шорты из твида или платье. Обратить внимание стоит на фурнитуру. Самая актуальная в этом сезоне – цепи, ими декорированы юбки, платья и топы. Сочетать можно с курткой-косухой и высокими сапогами.

Кейп и мужское пальто

Осенью 2019 будет актуально согреваться кейпом, моду на который вернули Chanel, Miu Miu, Etro и другие законодатели трендов. В коллекциях масс-маркетов (Asos, Zara и пр.) есть и платье-кейп, и блейзеры в стиле кейпа. Самые отчаянные модницы могут примерить на себя драповое мужское пальто с широкими плечами, как носили в 90-е. Альтернатива которому – женственное мягкое пальто в любых оттенках коричневого и бежевого.

Объемные рукава

Блузы и рубашки с объемными рукавами-буффами еще весной-летом захватили гардеробы модниц и, судя по коллекциям осень-зима 2019, не планируют их покидать. Увеличенные линии плеч на мировых подиумах демонстрировали Alexander McQueen, Max Mara и другие дизайнеры. В осенних коллекциях масс-маркетов с нарочито увеличенными плечами можно найти блузы, боди и жакеты.

Блузы с бантами

Многие дизайнеры в этом сезоне сделали ставку на 70-е, неотъемлемой частью которых были блузы с бантами в парижском стиле. В коллекции масс-маркетов такие можно найти у Zara и Mango. Если не готовы покупать новую блузку, просто небрежно повяжите на шею платок бантом, как это делают француженки.

Мартинсы

Готический стиль и гранж, которые предполагают массивную обувь – мартинсы или гриндерсы – снова на пике популярности. Грубые ботинки в осенних коллекциях можно найти у Prada, Marni, Stella McCartney и, конечно, в масс-маркетах.