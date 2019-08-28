РИАМО - 28 авг. Свыше 600 студентов столичных вузов прошли этим летом производственную практику в строительных компаниях Москвы, при этом 60% получили официальное предложение о трудоустройстве, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Студенты из Московского государственного строительного университета и Российского университета транспорта в июле-августе этого года пришли на практику в сотне строительных компаний и проектных институтов города», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в ходе практики они смогли попробовать себя в роли инженеров производственно-технических отделов и отделов технического надзора, а также геодезистов и проектировщиков. Почти две трети студентов получили предложения о трудоустройстве.

По его словам, производственные практики налажены благодаря взаимодействию специалистов департамента градостроительной политики города, кадровых служб строительных компаний и профильных строительных вузов.

«Москва заинтересована в притоке в отрасль молодых квалифицированных специалистов. Сегодня в городе реализуются масштабные градостроительные проекты, такие, например, как программа реновации, которая изменит жизнь как минимум 1 миллиона москвичей. В этом контексте обеспеченность отрасли кадрами становится залогом своевременного, а, главное, качественного исполнения всех поставленных задач», – заключил Левкин.