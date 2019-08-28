РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 28 авг. В среду в микрорайоне Ковровый подмосковных Котельников состоится День добрососедства, сообщается на официальной странице администрации городского Котельников в соцсети «ВКонтакте».

«День добрососедства пройдет в Котельниках сегодня (28 августа - ред.) в 18:30 во дворе домов №№10, 20 и 21 в микрорайоне Ковровый», – говорится в сообщении.

На мероприятии ожидается интерактивная анимационная программа для детей и взрослых, выступление творческих коллективов и дегустация варенья и солений, приготовленных соседями.