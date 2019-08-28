РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. На базе Московской областной детской больницы (МОДБ) в Подольске планируют развивать параспорт, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» исполняющий обязанности главного врача МОДБ и главный врач Подольской детской городской больницы Юрий Климов.

В Подольске недалеко от деревни Бородино около года работает Московская областная детская больница. С сентября прошлого года на территории Московской областной детской больницы запустили дневной стационар по профилю педиатрии мощностью 20 коек. С 3 июня 2019 года открылись еще 40 стационарных коек по профилю неврологии и 30 коек по профилю реабилитации.

«В дальнейшем планируем развивать на базе МОДБ параспорт. Реабилитационное отделение рассчитано на детей с ДЦП, парезами, параличами, нарушениями опорно-двигательного аппарата, поэтому параспорт мог бы стать одним из элементов социализации и реабилитации», – сказал Климов.

Первый шаг в этом направлении сделан: больница заключила договор на сотрудничество с организацией «Час следж-хоккея», и ей подарили шесть саней – три на лезвиях для зимнего времени и три на роликовых коньках, аналогов которых нет даже в Европе. Уже этой зимой на территории больницы планируют сделать каток, где особенные дети смогут заниматься следж-хоккеем.

Полную версию интервью читайте здесь>>