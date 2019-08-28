РИАМО - 28 авг. Госадмтехнадзор Подмосковья за неделю добился устранения более 40 нарушений чистоты на дорогах Подмосковья в 17 муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Согласно действиям государственных административно-технических инспекторов Московской области, за неделю с 19 по 23 августа устранено 45 различных нарушений в содержании объектов, расположенных вдоль дорог Подмосковья», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Инспекторы проверяют состояние придорожной инфраструктуры с точки зрения соблюдения ответственными организациями областных правил чистоты, порядка и благоустройства.

Наибольшее количество нарушений (восемь) устранено в городском округе Зарайск. На участке автотрассы Зарайск – Серебряные Пруды привели в порядок остановки транспорта «В Маслово», «Дятлово», «Моногарово», «Комово», «Хлопово», «Журавна». На этих остановках также приведены в порядок участки с зелеными насаждениями.

Кроме того, нарушения благоустройства устранили в Наро-Фоминске, Можайске, Красногорске, Клину, Коломне, Озерах, Луховицах, Бронницах, Жуковском, Ленинском округе, Подольске, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Одинцовском округе, Раменском округе.