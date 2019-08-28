РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. В нынешнем году Московскую областную детскую больницу (МОДБ) в Подольске и Подольскую детскую городскую больницу планируют объединить (ПДГБ), сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» исполняющий обязанности главного врача МОДБ и главный врач ПДГБ Юрий Климов.

«Процесс объединения МОДБ и ПДГБ должен начаться в 2019 году. Больницы решили объединить в связи с тем, что два учреждения в одном городе должны работать в тандеме, чтобы не было внутренней конкуренции за узких специалистов», – сказал Климов.

На базе МОДБ будет плановая госпитализация пациентов, а на базе ПДГБ – отделение скорой помощи, реанимация, неонатология, инфекционное отделение, педиатрия скорой помощи и гастроотделение. В дальнейшем планируется создать также пульмонологические, кардиологические, эндокринологические и другие койки узкой специализации. Также в Подольске планируется организовать паллиативную помощь для больных детей.

На базе ПДГБ будут неврология, реабилитация, педиатрия, нефрология. Потребность в неврологических и реабилитационных койках очень большая, в том числе в целом по области. До недавнего времени в Подольске были только педиатрия, инфекционное отделение, реанимация, неонатология, гастроэнтерология и нефрология. Больные с неврологическими болезнями проходили через педиатрическое отделение, лечением там занимались педиатры, а не неврологи.

Также ведутся переговоры с Московским областным научно-исследовательским институтом акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) о создании клинической базы кафедры на базе отделения неонатологии, инфекционного и педиатрического отделений, чтобы у учреждения был статус клинической больницы. На базе больницы будет проводиться обучение студентов и ординаторов, профессора смогут консультировать пациентов, а врачи получат доступ к библиотекам и наработкам кафедр.