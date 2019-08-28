РИАМО - 28 авг. На юго-западе Москвы в Российском технологи­ческом университете МИРЭА открылся детский технопарк, который стал 16-м по счету на территории столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Детский технопарк в Российском технологичес­ком университете МИРЭА создали при поддержке правительства Москвы – в октябре 2018 года из городского бюджета выделили грант в размере 84,5 миллионов рублей.

«Площадь технопарка составляет 1,8 тысячи квадратных метров, он рассчитан на посещение более 5 тысяч человек в год. На площадке технопарка могут единовременно заниматься 60 слушателей. Образовательные программы технопарка пред­наз­­на­чены для школьников старших классов, при этом обучение будет бесплатным», – говорится в сообщении.

Новый технопарк предлагает обучение по направлениям: «IT-технологии», «Радиоэлектроника» и «Биомедицинские и химические технологии». По итогам обучения школьники могут подготовить и защитить индивидуальный или командный проект. В случае успеха они получат до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в МИРЭА.

В технопарке разместили самое современное оборудование, к примеру, тренажеры виртуальной реальности, техностанции, автоматизированные исследовательские рабочие места, беспилотные системы и многое другое.

«Движение детских технопарков с каждым годом набирает силу. В Москве работает уже 16 детских техно­парков, которые ведут подготовку по 29 востре­бо­ванным техническим специальностям. С начала года занятия в них посетили более 40 тысяч школьников. <…> В вузы на технические специальности приходит все больше мотивированных и хорошо подготовленных абитуриентов», – отметил на церемонии открытия мэр столицы Сергей Собянин.

На сегодняшний день в Москве действуют еще 15 детских техно­парков. Обучение осуществляется по 29 направлениям, работают 72 учебно-практические лаборатории.