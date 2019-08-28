РИАМО - 28 авг. Чаще всего дети в столичных школах получают травмы в результате подвижных игр на уроках физкультуры, затем идут шуточные потасовки на переменах, когда ученики могут неправильно рассчитать силу удара и случайно травмировать оппонента, сообщил журналистам старший врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Андрей Ольшевский.

«На первом месте - это конечно подвижные игры на уроке физкультуры. Часто дети получают травмы баскетбольным мячом. Футбольные и волейбольные мячи наиболее легкие, это максимум закончится ушибом. Но если получить баскетбольным мячом, тем более по голове, это может закончиться и сотрясением головного мозга», - сказал Ольшевский.

На втором месте, по словам специалиста, оказались шуточные потасовки на переменах. Во время перемен дети друг друга толкают, падают, бьются о стену и пол, вследствие чего получают травмы. Отдельно стоят травмы, полученные от ударов канцелярскими товарами по пальцам.

«На такие травмы мы тоже выезжаем. Как правило, они незначительные», - добавил Ольшевский.

Он уточнил, что нередки случаи травмы кистей рук и локтевых суставов, полученные при задевании школьных парт и шкафов. Также довольно часто дети могут пострадать в результате падения на лестнице.