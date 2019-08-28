РИАМО - 28 авг. Готовность объектов теплоснабжения городских округов Шатура и Рошаль к осенне-зимнему периоду составляет 98%, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Подготовка к предстоящему отопительному периоду 2019-2020 года в Подмосковье должна завершиться к 15 сентября. В перечне мероприятий – проведение гидравлических испытаний тепловых сетей.

«По результатам контрольных мероприятий установлено, что готовность к зиме в Шатуре составляет 98,7, а в Рошале – 97,75%. В рамках подготовки тепловых объектов к отопительному периоду 2019-2020 года сотрудниками коммунальных предприятий муниципальных образований и областной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) проводятся профилактические работы», – говорится в сообщении.

Специалисты проводят гидравлические испытания, проверяя прочность тепловых сетей. Данные работы позволяют увидеть повреждения и слабые точки на трубах и значительно уменьшить вероятность технологических сбоев и аварий в отопительный период.