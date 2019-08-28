РИАМО - 28 авг. Свыше 18,8 тысячи жителей Московской области проголосовали за дороги для ремонта на портале «Добродел» на 2020 год, перечень участков был ранее предложен жителями и прошел экспертизу специалистов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На голосование вынесли почти 1,3 тысячи участков автодорог. На то, чтобы принять участие в голосовании на портале «Добродел», у жителей есть еще четыре дня. Голосование проходит на странице. С середины июля там оставили более 21,3 тысячи голосов и комментариев.

«Наибольшую активность проявили жители городских округов Луховицы, Кашира – свыше 1,6 тысячи жителей этих округов отдали свои голоса за включение дорог в программу ремонта на 2020 год. В тройку лидеров также вошел городской округ Егорьевск, где проголосовали более 1,2 тысячи человек», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что менее активно себя проявили в голосовании жители Волоколамского округа и городских округов Серебряные Пруды, Восход, Красноармейск, Дзержинский, Черноголовка.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо выбрать свой муниципалитет на интерактивной карте и найти необходимую дорогу. Кроме того, на портале каждый имеет возможность высказать свое мнение. Жители участвуют в формировании программы ремонта автодорог Подмосковья на портале «Добродел» с 2017 года.

Ежегодно 25% от общей программы ремонта дорог включают в план работ по итогам голосования на портале. За два года благодаря поддержке полумиллиона жителей было отремонтировано свыше 700 областных дорог протяженностью более 1,2 тысячи километров.