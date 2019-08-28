РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 авг. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой посетил второй корпус детского сада №35 в микрорайоне Керамик Балашихи, он оценил качество проведенного капремонта, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы парламентария.

Старый корпус детского сада был построен в 1956 году и давно нуждался в ремонте.

«В этом году (в 2019 году - ред.) из регионального и муниципального бюджетов на ремонт было выделено 27 миллионов рублей. Подрядная организация поменяла инженерные коммуникации, проводку, восстановила перекрытия, фасад здания выполнен по индивидуальному заказу. В группах уже расставляют мебель, монтируют дополнительное оборудование», – сказал Ефимов.

Он добавил, что второй корпус будет открыт для малышей после завершения работ на кровле и входных группах.

Заведующая учреждением Ирина Русакова рассказала, что коллектив учреждения уже готовит отремонтированные группы к открытию.

В здании после капитального ремонта по просьбам родителей будет открыта вторая ясельная группа. Всего 11 групп детского сада посещают 334 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.