РИАМО - 28 авг. Показатель объема работ по виду экономической деятельности «Строительство» в столице за январь-июль превысил 457 миллиардов рублей, в июле в городе построили 7568 квартир, говорится в документе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе-июле 2019 года, составил 457,036 миллиарда рублей, или 103,2% к соответствующему периоду предыдущего года», — говорится в документе.

В июле 2019 года организациями всех форм собственности построено 7568 квартир, в январе-июле - 43953 квартиры.