РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 авг. В отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского (ОДОН) в Балашихе в день создания 752-го отдельного инженерно-саперного батальона Росгвардии состоялся ритуал вручения боевого знамени нового образца, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Боевое знамя – символ доблести и чести и всегда находится со своей воинской частью, а на поле боя – в районе боевых действий части. В ритуале приняли участие начальник инженерного управления Росгвардии генерал-лейтенант Александр Заровнятных, временно исполняющий обязанности командира ОДОНа, полковник Юрий Лукачев, военнослужащие батальона, ветераны, представители общественных организаций.

«Сегодня (28 августа - ред.) 752 отдельный инженерно-саперный батальон внутренних войск МВД России получил боевое знамя нового образца. 28 августа 2014 года в составе Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского было образовано это соединение. К моменту его образования по настоящее время на личный состав батальона возлагаются задачи по выполнению мероприятий инженерного обеспечения служебно-боевой деятельности соединения», – сказал Заровнятных.

Он добавил, что воины не понаслышке знают, что такое преданность Родине, верность воинского братства, товарищества. Они всегда находятся на передовой, достойно выполняя воинский долг, они осознают, что они в ответе за тех, кто идет следом за ними.

«Сегодня личный состав батальона достойно продолжает традиции наших уважаемых ветеранов. Уважаемые военнослужащие, боевые друзья! Поздравляю вас с вручением боевого знамени!» – отметил Заровнятных.

Удачи в выполнении поставленных задач пожелал батальону и Юрий Лукачев. Он отметил, что вручение боевого знамени – особый ритуал для каждого военнослужащего, реликвия, которая олицетворяет честь, доблесть, славу, войск, традиции, напоминает о священном долге перед Родиной.

«Боевое знамя обладает огромной энергией, в нем олицетворены великие подвиги, слава многих поколений воинов. Роль воинского знамени заключается в установлении связи с настоящим и прошлым», – пояснил Лукачев.

Командир 752 отдельного инженерно-саперного батальона внутренних войск МВД России, подполковник Андрей Комков отметил, что личный состав батальона обязуется с честью выполнять воинские задачи.

«Благодарим за доверие, оказанное личному составу. В свою очередь, приложим все усилия для сохранения славных традиций воинской части, обещаем добиться высоких показателей в служебно-боевой деятельности», – заключил Комков.