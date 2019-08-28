РИАМО - 28 авг. Для того чтобы подготовить ребенка к школе, необходимо заранее начать прививать ему правильный распорядок дня, обустроить ему рабочее место, сообщил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач Детской городской больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

«Поход в школу - это определенно стресс для ребенка. Это начало жизни в организованном коллективе. К школе ребенка нужно обязательно подготовить как физически, так и психологически. Во-первых, ребенка, который идет впервые в школу, надо настроить заранее. Нужно его готовить к школьному режиму», - сказал Османов.

Он добавил, что вставать ребенку придется рано, поэтому его нужно поэтапно подготовить к раннему подъему, чтобы не было стресса. Каждый день ребенка следует поднимать на 20 минут пораньше.

Османов отметил, что родителям на семейном совете следует обсудить, кто будет отводить и забирать ребенка из школы. Заранее нужно будет отрепетировать утренние сборы и дорогу в школу.

Обязательно надо будет правильно обустроить рабочее место в комнате ребенка. Помимо письменного стола и стула, подобранных под рост ребенка, должен быть шкаф или тумбочка, где будут храниться учебники, тетради и все необходимое.

Директор Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы Марина Бебчук добавила, что в психологическом плане ребенок должен быть обучен базовым навыкам самообслуживания, уметь следить за своим внешним видом, планировать свою деятельность в школе, договариваться с другими детьми и следовать общепринятым правилам поведения.

«Если у ребенка это не получается или этот навык не сформирован, то может так случиться, что другие ребята будут над ним смеяться, чуть позже он может стать объектом травли. Поэтому родители должны вместе с детьми посмотреть, как надо приводить себя в порядок, как правильно есть. Так ребенку будет проще», - отметила Бебчук.

Чтобы избежать психологических проблем в развитии ребенка, Бебчук рекомендовала родителям обеспечить возможность достаточно много времени проводить со сверстниками, играть в подвижные и настольные игры. Также ребенка следует учить договариваться, делиться и уступать.

Главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева добавила, что у детей необходимо сформировать навыки самостоятельного соблюдения основных правил гигиены питания: мытье рук, использование вымытых овощей и фруктов.

Также не будет лишним рассказать ребенку о пользе здоровой пиши, чтобы он умел отличать полезные продукты, которые необходимы ему каждый день: молоко, кефир, мясо, рыба, яйца, хлеб, каши и фрукты.