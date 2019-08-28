РИАМО - 28 авг. Департамент здравоохранения Москвы проводит проверку по факту смерти 27-летней девушки в больнице, врачи которой не смогли поставить ей диагноз, сообщается на сайте департамента.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что 27-летняя москвичка попала в больницу, почувствовав недомогание. В течение некоторого времени ей становилось все хуже. Несмотря на усилия врачей, девушка впала в кому и скончалась. Муж погибшей во всем винит врачей и считает, что они не назначили соответствующее лечение.

«Создана специальная комиссия, в которой состоят главные внештатные специалисты департамента здравоохранения по профилям «анестезиология и реаниматология», «инфекционные болезни», «ревматология» и другие. Предварительно можно сказать, что объем лабораторно-диагностических мероприятий и лечения был максимально полным и широким», – говорится в сообщении.

Во время нахождения пациентки в больнице провели все возможные исследования самого широкого спектра по иммунологии, ревматологии, онкологии. Проведена диагностика на все возможные инфекционные заболевания, включая редкие.

«Врачи делали все возможное. К консультациям привлекались зарубежные специалисты, проводился не один консилиум врачей больницы с участием специалистов из других ведущих клиник. К сожалению, озвучить диагноз в настоящее время невозможно, для этого необходимо проведение всех экспертиз», – отмечается в материале.

Комиссия оценит все действия врачей больницы, обоснованность назначений и выбранной тактики лечения. Результаты огласят родственникам пациентки.