РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. На территории Московской областной детской больницы (МОДБ) в Подольске может появиться уличный тренажер для пациентов, которые не могут передвигаться самостоятельно, а зимой на том же месте могут залить каток для следж-хоккея, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» исполняющий обязанности главного врача МОДБ и главный врач Подольской детской городской больницы Юрий Климов.

В Подольске недалеко от деревни Бородино около года работает Московская областная детская больница. В медучреждении есть цифровой рентгеновский аппарат. Отлично оборудован кабинет стоматолога с рентгеном. Прекрасно оснащен кабинет окулиста для диагностики и коррекции незначительных отклонений. Есть набор реабилитационного и физиотерапевтического оборудования, в том числе для свето-тепло-электролечения. Кабинет ЛФК и механотерапия полностью оснащены.

«Мы планируем сделать тренажер для пациентов, которые не могут передвигаться самостоятельно – только на коляске. Это система, которая позволяет вертикализировать и развивать двигательные возможности на улице. На пациента надевают специальный пояс, подвешенный на швеллер, и он может передвигаться по дорожке. Аналогов тренажера в России пока нет», – сказал Климов.

К территории больницы относится 7 гектаров земли очень необычного рельефа. Зимой там планируют залить каток, уже подобрали территорию и выравнивают площадку для следж-хоккея, или хоккея на санях, аналога хоккея для людей с ограниченными возможностями.

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