РИАМО - 28 авг. Фестиваль Urban Morphogenesis, посвященный уличному искусству, который проходит в микрорайоне Новая Трехгорка в Одинцовском городском округе, посетила известная певица Зара, она посмотрела на работы участников и сделала селфи на фоне граффити испанского автора под псевдонимом Sabek, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Sabek творит по всему миру, его работы можно найти в Испании, Новой Зеландии, Бразилии, Ирландии, Таиланде и Финляндии, а также других городах мира.

«Это портрет, рисунок — произведение искусства. Здесь много скрытых символов, и те, кто здесь гуляет, могут увидеть что-то свое. Например, голубая лента, которая, как сказал автор, символизирует воду, реку — в ней тоже есть тайна. Лента скрывает глаза девушки, мы не видим, какие они, грустные или веселые», — отметила Зара.

Sabek нарисовал свои первые большие работы на улицах Мадрида, когда ему было 16 лет. С годами испанский мастер выработал собственный уникальный стиль, который отличают яркие цветовые акценты и обращение к органическим формам, мотивам природы и мифологии.

По словам глава Одинцовского городского округа Андрея Иванова, новое творение Sabek — масштабное граффити с изображением девушки в длинном оранжевом платье — стало настоящей культурной достопримечательностью Трехгорки.

«Сейчас на территории Новой Трехгорки создается настоящий музей современного искусства под открытым небом. В рамках фестиваля Urban Morphogenesis десятки уличных художников со всего мира наносят свои рисунки на стены многоквартирных домов. Испанский мастер Сабек украсил своим граффити торец 17-этажного дома. Высота новой работы художника — 58 метров», — рассказал Иванов.

Участие в фестивале Urban Morphogenesis, который проходит на территории Одинцовского городского округа, принимают более 15 известных стрит-арт художников со всего мира. Накануне на фестивале свою грандиозную работу стиле поп-сюрреализма представил один из известнейших уличных художников мира Окуда Сан-Мигель.