РИАМО - 28 авг. Неизвестный похитил автомобиль Hyundai Creta стоимостью более 1 миллиона рублей от дома в подмосковных Люберцах, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«27 августа в 10:30 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1972 года рождения с заявлением о том, что с 21:00 26 августа до 06:30 27 августа от дома по месту проживания неизвестный похитил ее автомашину Hyundai Creta 2019 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила более 1,07 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», отметил представитель пресс-службы.