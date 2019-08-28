РИАМО - 28 авг. В парке Горького пройдет первый в истории чемпионат мира по забегам с препятствиями формата «Ниндзя OCR», он стартует 30 августа, а завершится 1 сентября, полоса препятствий длиной 160 метров называется «Арена героев», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Атлетов из 20 стран мира ждут подвесные рукоходы, прыжки на канате через бассейн, вращающиеся мостки и другие препятствия, всего будет 12 разнообразных конструкций.

«Участники стартуют попарно. Специально для этого на платформах оборудованы две параллельные линии с одинаковыми препятствиями. Во время прохождения трассы участники будут перемещаться с платформы на платформу. В финале дистанции их ждет четырехметровая рампа и всего две попытки, чтобы на нее взобраться», - отмечается в материале.

Руководитель проекта «Арена героев» Денис Анников отметил, что проделана большая работа для того, чтобы международная федерация аккредитовала проект на проведение мероприятия подобного масштаба.

«В частности, когда мы запускали проект в парке Горького в мае этого года, его посетил президент Международной федерации по забегам с препятствиями Ян Адамсон. Он был впечатлен высоким уровнем организации», - добавил Анников.

Чтобы поучаствовать в полосе препятствий, нужно иметь медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях по циклическим видам спорта. Стоимость — от одной тысячи рублей.

Заняться спортом в Москве можно также в День города. Например, в «Лужниках» запланированы легкоатлетический забег, состязания по рестлингу, отжиманиям, стритболу, воркауту, паркуру, фристайлу. А еще все желающие смогут позаниматься йогой и фитнесом.