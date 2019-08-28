РИАМО - 28 авг. В рамках программы цифровизации государственных организаций и перехода на новые каналы связи Московское областное БТИ полностью перешло на IP-телефонию, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«ГУП МО «МОБТИ» планомерно развивает свои сервисы и делает их более мобильными и удобными для граждан. Теперь связаться с любым филиалом Московского областного БТИ стало еще проще. ГУП МО «МОБТИ» при поддержке давнего партнера ПАО «Ростелеком» завершило переход предприятия на IP-телефонию», - говорится в сообщении.

Единый номер телефона позволяет сократить время поиска нужного отделения и дает возможность получить информацию по всем необходимым вопросам за один звонок. Единая телефонная сеть внутри компании делает коммуникацию между отделами еще оперативней, что повышает качество обслуживания клиентов.

Связаться с любым отделом или специалистом Московского областного БТИ теперь можно по телефону: +7 (498) 568-88-88.

«Мы активно сотрудничаем с руководством Московской области, и уже реализовали массу совместных проектов. Например, развернули систему ЕИАС ЖКХ, модернизировали систему теплоснабжения в Можайском (округе – ред.), совместно реализуем проект по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей», - отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким.

Он высказал уверенность, что решения «Ростелекома» помогут и услугам областного БТИ стать намного эффективнее и доступнее потребителю.

С переводом всех отделений Московского областного БТИ на единый номер телефона реализуется еще один этап цифровизации услуг и сервисов предприятия. Подмосковье занимает лидирующую позицию по уровню цифровизации, что делает область передовым регионом в области применения инноваций и создания максимально доступных и удобных сервисов для населения.

«С переводом всех отделений Московского областного БТИ на единый номер телефона мы завершили очередной этап цифровизации предприятия. Такое планомерное развитие услуг и сервисов делает их более мобильными и удобными для граждан», - подчеркнул генеральный директор ГУП Московской области «МОБТИ» Роман Ларин.