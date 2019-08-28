РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 авг. В подмосковном Домодедове задержали приезжего из Кемеровской области, обвиняемого в убийстве местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

26 августа нынешнего года возле одного из торговых центров обвиняемый нанес потерпевшему смертельное колото-резанное ранение шеи, после чего скрылся с места происшествия. Его задержали, на допросе мужчина сообщил о всех обстоятельствах и мотивах. По его словам, преступление было совершено на почве внезапно возникших разногласий в ссоре.

«Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области 40-летнему уроженцу Кемеровской области предъявлено обвинение в убийстве 50-летнего местного жителя. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Согласно установленные данным, ранее мужчина уже был судим за разбой.

На данный момент продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление полученной базы доказательных данных. Расследование по уголовному делу продолжается.