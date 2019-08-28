РИАМО - 28 авг. Электропроводка становится опасной, когда нарушаются условия ее эксплуатации, она не рассчитана на такое обилие домашних электроприборов, которое имеется сейчас в каждой квартире, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В домах, возраст которых сегодня составляет 20-30 лет и более, электропроводка рассчитана на мощность нескольких ламп накаливания, холодильник, телевизор и утюг. Сегодня на эти ее 2-3 киловатта мощности добавляют микроволновые печи, электрочайники, стиральные машины и компьютеры. От такой нагрузки электропроводка нагревается, изоляция плавится, возникают короткие замыкания и пробои изоляции, которые и представляют опасность.

«Необходимо регулярно обращать внимание на электророзетки и проводку, особенно на те, которые расположены вне поля видимости: за мебелью, крупной электротехникой. Если там установлена электророзетка, то из-за теплового проявления электрического тока может произойти нагревание контактов, розетка воспламенится, и как следствие загорится мебель и начнется пожар», – говорится в сообщении.

В первую очередь, необходимо обратить внимание на электрический щиток. Если в щите все еще стоят старые советские пробки, то у в доме старая проводка. Второй, немаловажный признак старой электропроводки, – это если вас периодически бьет током в самых неожиданных местах. Нужно незамедлительно вызывать электрика и заменить все пробки на автоматы.

Старые розетки и выключатели не соответствуют современным стандартам электробезопасности, при повышенных токах возможен перегрев и даже возгорание.

Необходимо обратить внимание на осветительные приборы – старые люстры, бра, светильники. Слабое место старых осветительных приборов — это патроны. Со временем, пластик патронов высыхает и лопается, контакты перегреваются и окисляются. Часто лампочки из-за таких патронов взрываются, или оставляют цоколь внутри патрона. В данном случае рекомендуется купить новый осветительный прибор.

Следует заранее продумывать и обеспечивать безопасность проведения электропроводки в квартире, делать тщательную изоляцию и устранять дефекты, во избежание плачевных последствий. Нужно знать, что электромонтажные работы являются работами с повышенной опасностью. В таких вопросах нужно доверять только профессиональным электрикам.