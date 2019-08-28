РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 авг. В Московскую областную детскую больницу (МОДБ) в Подольске требуются врачи, медсестры, санитарки и буфетцицы, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» исполняющий обязанности главного врача МОДБ и главный врач Подольской детской городской больницы Юрий Климов.

В Подольске недалеко от деревни Бородино около года работает Московская областная детская больница. Сейчас в МОДБ работают два невролога, два педиатра, врач ЛФК и физиотерапии. Также есть внешние совместители – физиотерапевт и врач функциональной диагностики, который занимается консультациями и проводит исследования.

«В ближайшее время планируем взять рентгенолога. В МОДБ нужны детские неврологи, педиатры, врачи ЛФК, врачи по функциональной диагностике, медсестры, санитарки, буфетчицы. Сейчас проводим собеседования. Некоторые местные жители готовы вернуться к нам из московских клиник», – сказал Климов.

С сентября прошлого года на территории Московской областной детской больницы запустили дневной стационар по профилю педиатрии мощностью 20 коек. За три месяца в стационаре прошли лечение 165 детей. С 3 июня 2019 года открылись еще 40 стационарных коек по профилю неврологии и 30 коек по профилю реабилитации. На данный момент идет активный набор медицинского персонала, поэтому пока эти койки ввели частично: в неврологии пока работает 20 коек, в реабилитации – 10.

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