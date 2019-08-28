РИАМО - 28 авг. Свыше 400 дольщиков уже получили ключи от квартир в недавно сданных домах жилищного комплекса «Лучи», возводимом в пешей доступности от станции метро «Солнцево», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Ключи от квартир получили граждане-участники строительства второй очереди – первого и второго корпусов дома №10 на Производственной улице», – уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Корпуса представляют собой монолитные здания переменной этажности, в которых суммарно расположено 1642 квартиры. Площадь жилых помещений составляет 94 тысячи квадратных метров, а общая площадь объектов – почти 155 тысяч квадратных метров.

К преимуществам жилого комплекса, помимо расположения, можно отнести комфортную плотность застройки, наличие объектов собственной социальной и коммерческой инфраструктуры, разнообразие использованных объемно-планировочных решений, продуманную организацию общественного пространства.

ЖК «Лучи» возводится в Западном округе столицы между Боровским и Киевским шоссе. В состав комплекса входят девять домов комфорт-класса, а также объекты социальной инфраструктуры – две школы и четыре детских сада: два муниципальных и два коммерческих. Один из коммерческих садиков уже введен в эксплуатацию. В данный момент определяется его оператор.

Общая площадь объектов образования составит более 11 тысяч квадратных метров. Застройщик ЖК – Группа «ЛСР». На сегодняшний день введены в эксплуатацию четыре дома, два из которых уже заселены, два находятся в стадии активного заселения. Ведется строительство оставшихся пяти корпусов и школы, которую застройщик планирует сдать в конце 2019 году.

Два детских сада намечено ввести в эксплуатацию в 2020 году. Образовательные объекты планируется вводить параллельно со сдачей жилья.