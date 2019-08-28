РИАМО - 28 авг. В Московском регионе ночь на 29 августа будет холодной, на северо-востоке и востоке Подмосковья в травостое возможно понижение температуры до нуля, сообщила РИАМО в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«В Московском регионе мы прогнозируем, что эта ночь будет холодной - 2-7 градусов. А вот на северо-востоке и востоке области не исключено понижение температуры до нуля», - сказала Волосюк.

По ее словам, температура может опуститься до 0 градусов в травостое.

Ранее синоптики предупреждали, что в Подмосковье в ночь на 29 августа возможны заморозки до минус 2 градусов.