РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 авг. В нынешнем году в Московской областной детской больнице (МОДБ) в Подольске получат лицензии на шесть узких специалистов и выдачу больничных родителям, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» исполняющий обязанности главного врача МОДБ и главный врач Подольской детской городской больницы Юрий Климов.

В Подольске недалеко от деревни Бородино около года работает Московская областная детская больница. В 2018 году МОДБ получила лицензии на дневной стационар, массаж, физиотерапию, соляную пещеру (галокамеру), рентген, неврологию и реабилитацию.

«В 2019 году получим лицензии на узких специалистов – хирурга, ортопеда, инфекциониста, консультанта-невролога, диетолога, мануального терапевта, на выдачу больничных листов родителям», – сказал Климов.

Он добавил, что они одними из первых в регионе получили лицензию на медицинскую деятельность по остеопатии – сначала для Подольской детской городской больницы (ПДГБ), а затем для Московской областной детской больницы (МОДБ).