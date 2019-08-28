РИАМО - 28 авг. На улице Спирина в Коломне обнаружили труп неизвестного мужчины 55-60 лет, тело направили в морг, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«27 августа в 17:04 в Коломне на улице Спирина без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 55-60 лет. Приняты меры к установлению личности неизвестного», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для проведения судебно-медицинского исследования труп неизвестного направлен в морг.

Проверку проводит следственный отдел по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области, заключил представитель пресс-службы.